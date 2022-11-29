Известная артистка, певица и актриса Дженнифер Лопес всегда умела привлекать внимание. После выхода знаменательного альбома 20 лет назад Дженнифер решила повторить успех и выпустит новый альбом, связанный с предыдущим.
После громкого анонса Дженнифер похвасталась не только композициями, но и заметно посвежевшим видом после свадьбы. Артистка привлекла внимание также и обновленной прической.
«Я присоединюсь завтра на applemusic. Слушайте в 10:00 по тихоокеанскому времени» - снова анонсировала альбом Дженнифер.
«Мурашки по коже 😤; Люблю люблю люблю тебя!!! ❤️; люблю это; Кстати, это буквально мой самый любимый альбом; Так что никаких счастливых моментов… лол; история любви замыкают круг 🤍; Ты так вдохновляешь всех, кто задается вопросом, возможна ли любовь, когда ты перестаешь верить!; Мне нравится, как ты открыта в любви…».
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Не забыла Дженнифер напомнить и о семейных традициях, показав кадры из встреч с близкими в праздник. При этом многие из них ранее не были опубликованы, что и заинтересовало поклонников.
«Это… День благодарения 🤍🍁 #ThisIsMeNow #PhotoDump #Family» - пишет Лопес.
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