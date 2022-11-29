Катерина Репяхова посміялася з зауважень на свою адресу і показала звичні моралі матусь.

Молода дружина Віктора Павлика молодша за нього практично на 30 років. Вона всіма способами привертає до себе увагу Інстаграм, розповідає про сім'ю і скандали також виносить на публіку.

Нещодавно вона влаштувала розгляди з екс-дружиною Павлика і подала на жінку до суду за образи, а потім похвалилася успіхом ув'язнення судді. Також Репяхова негативно ставиться до будь-якої критики, хоч і веде публічну сторінку до Інстаграм.

Не обходиться без казусів - привертаючи увагу до себе, Репяхова бажає отримати більше шанувальників, проте щоразу, коли на неї звертають увагу в негативному ключі, дуже обурюється.

Катерина нещодавно назвала дитину гіперактивною та розповіла по веденні її маленького сина Михайла, на що знову отримала повчальний урок.

«Більше не так говоритиму!» - Зауважила Репяхова. Після опублікувала ще один коментар: «а потім писатимуть, що зізналися у страшному діагнозі сина».

Раніше Репяхова зізналася, що єдине, що вона встигла зробити при світлі останнім часом – це заварити собі філіжанку кави. Відразу після цього світло вимкнули.

Крім того, дружина українського артиста Віктора Павлика показала, що попереднього вечора вони теж провели без світла. За цей час вони разом змайстрували для сина Михайла гральний столик, який подарував хлопцеві його хрещений.

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