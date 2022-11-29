Молодая жена Виктора Павлика младше него практически на 30 лет. Она всеми способами привлекает к себе внимание в Инстаграм, рассказывает о семье и скандалы также выносит на публику.

Не так давно она устроила разбирательства с экс-женой Павлика и подала на женщину в суд за оскорбления, а после похвалилась успехом по заключению судьи. Также Репяхова негативно относится к любой критике, хотя и ведет публичную страницу в Инстаграм.

Не обходится без казусов – привлекая внимание к себе, Репяхова желает получить больше поклонников, однако всякий раз, когда на нее обращают внимание в негативном ключе, очень возмущается.

Катерина недавно назвала ребенка гиперактивным и рассказала по ведении ее маленького сына Миши, на что снова получила поучительный урок.

«Больше не буду так говорить!» - подметила Репяхова. После опубликовала еще один комментарий: «а после будут писать, что признались в страшном диагнозе сына».

Ранее Репяхова призналась, что единственное, что она успела сделать при свете за последнее время - это заварить себе чашечку кофе. Сразу после этого свет выключили.

Кроме того, жена украинского артиста Виктора Павлика, показала, что предыдущий вечер они тоже провели без света. За это время они вместе смастерили для сына Михаила игральный столик, который мальчику подарил его крестный.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.