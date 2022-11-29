Модель, колишня гімнастка та переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова розповіла, що відбувається з нею останніми днями.

Популярна переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова зазвичай щодня показує, як проходять її будні, ділиться різними історіями та вражає образами. Також дівчина розповідає у блозі про свої секрети краси.

При цьому нерідко Даша стикається з критикою, отримує різні зауваження та негативні відгуки. Незважаючи на заздрісників, дівчина також спокійно ділиться і не найлегшими історіями з життя.

На цей раз Ульянова пояснила, куди вона зникла. Як і багато українців, Даша «випала з життя» через вимкнення електрики:

«Друзі, я не знаю, як ви там, а повністю випала із життя. Справа в тому, що коли пропадає світло – зникає зв'язок. Тому я просто сиджу і просто читаю книги. А коли вмикають – бігом робити домашні справи. Завтра обіцяю повернутися…», - сказала Даша.

Раніше Даша розмістила відео, як вона вирішила випробувати долю та скористатися ліфтом, поки він працював, але світло в будинку вже зникло. При цьому вона сама чудово розуміла, що ризикує, і вихідного дня їй на порятунок прийдуть не скоро.

"Друзі, сталося найгірше. Так, я застрягла", - каже спортсменка, коли в ліфті раптово зникло світло.

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