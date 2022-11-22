Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила кадры с финала "Голосу країни" и рассказала о сложностях этого сезона.

На кадрах можно увидеть Александру и закулисье съемок финала. На некоторых кадрах она позирует с победительницей вокального шоу Марией Квиткой, а также со своим соведущим Андреем Матсолой. По словам Саши, она с самого начала мечтала, чтобы Мария попала в ее команду "Второго шанса", но была уверенна, что участницу заберут главные тренеры. Однако, Квитка попала именно в команду Зарицкой.

Также Александра честно рассказала о сложностях сезона: "Этот сезон был сложным эмоционально и физически. Участники проекта уходили на фронт, волонтерили, пели для наших защитников и защитниц. Все – столь сильные и талантливые! В эфире невозможно было сдержать слез от начала до последнего мгновения. Уверена, для каждого из них финал – это только начало. В этом сезоне мы точно доказали, что каждый имеет право на второй шанс! Благодаря вашим голосам и донатам мы смогли поддержать ВСУ. Но выбрать невероятную победительницу, о которой мы еще точно услышим! Люблю!".

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