На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить минтай с цветной капустой и соусом Бешамель.

"Знаю, дети не любят есть рыбу и цветную капусту 👼 Но если вы приготовите ее по моему рецепту, то будьте уверены - будут есть даже самые взыскательные вредники. Минтай - это дикая рыба семейства тресковых. Он не жирный, но ценный своим природным происхождением и тем, что это очень диетическая рыба, которую можно есть практически всем!", — советует Владимир Ярославский.

На семейную порцию нам понадобится:

-800г замороженного минтая

-1200г целой цветной капусты (чистых соцветий примерно 900-950)

-500г молока

-100г сливок

-40г муки

-50г сливочного масла

-150+50г сыра чеддер по желанию

-мускатный орех, соль

Следует заранее переложить минтай с морозилки в холодильник. Когда разморозится, достаньте из пачки, выжмите избыточную воду, вырежьте косточки.

В сотейнике растопите масло, добавьте муку и жарьте ее до побеления. Затем отставьте остыть и перемешивайте. Нагрейте молоко в кастрюле, смешайте сливки и обжаренную муку с маслом и добавьте в почти кипящее молоко и интенсивно перемешивая доведите смесь до кипения. Далее добавьте примерно 4г соли и молотый мускатный орех.

По словам звезды "Мастер Шеф", прямо в горячую смесь хорошо потереть сыр и перемешивать ее пока он не растает.

Цветную капусту разберите на соцветия и варите в подсоленной воде 2-3 минуты с момента закипания (капуста должна быть слегка сырая внутри).

"В емкость на дно даю немного соуса, потом кладу подсоленный и перченый Минтай (можно добавить еще любимые травы). А на Минтай кладу капусту и сверху снова соус. По желанию можно сверху дать также немного сыра! Запекаю при температуре 185 градусов до румяной корочки, ориентировочно 20-25 минут", — объяснил Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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