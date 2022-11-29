Популярная победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова обычно каждый день показывает, как проходят ее будни, делится различными историями и впечатляет образами. Также девушка рассказывает в блоге о своих секретах красоты.
При этом нередко Даша сталкивается с критикой, получает различные замечания и негативные отзывы. Не обращая внимания на завистников, девушка также спокойно делится и не самыми легкими историями из жизни.
В этот раз Ульянова объяснила, куда она пропала. Как и многие украинцы, Даша «выпала из жизни» из-за выключений электричества:
«Друзья, я не знаю, как вы там, а полностью выпала из жизни. Дело в том, что когда пропадает свет – пропадает и связь. Поэтому, я просто сижу и просто читаю книги. А когда включают – бегом делать домашние дела. Завтра обещаю вернуться…», - поделилась Даша.
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Ранее Даша разместила видео, как она решила испытать судьбу и воспользоваться лифтом, пока он работал, но свет в доме уже исчез. При этом она сама отлично понимала, что рискует, и в выходной день ей на спасение придут не скоро.
"Друзья, произошло худшее. Да, я застряла", - говорит спортсменка, когда в лифте внезапно исчез свет.
Напомним, Александра Зарицкая из KAZKA честно рассказала о финале "Голос країни".
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