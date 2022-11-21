Ведущий Юрий Горбунов признался, что у них дома с Екатериной Осадчей редко выключают свет. Впрочем, когда такое случается, он знает, чем заняться.

Из-за регулярных мощных массированных ракетных ударов со стороны россии в Украине серьезно повреждены энергетические системы. Поэтому почти вся страна страдает от веерных отключений света. Ведущий и актер Юрий Горбунов рассказал в сюжете "ТСН", как развлекается с семьей в темноте.

Ведущий Юрий Горбунов признался, что у них дома с Екатериной Осадчей редко выключают свет. Впрочем, когда такое случается, он может поиграть с сыновьями, послушать сказки или почитать книгу.

"С тех пор, как Даниил начал ходить, у нас дома любимая игра – это прятки. Они в темноте еще более прикольные выходят. Когда нет света, я читаю "Историю Украины" Ярослава Грицака. Дети слушают аудио-сказки, которые я несколько лет назад записал в одном детском проекте", - поделился Юрий Горбунов.

По словам телеведущего, даже если выключают свет, все равно остается мобильный Интернет, поэтому маленькие Иван с Данилой могут также на айпаде смотреть мультики или играть в игры.

"Но в нашем городке есть генератор, поэтому проблемы со светом у нас бывают, но редко", – поделился ведущий Юрий Горбунов.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.