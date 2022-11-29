Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька чарівних фото, на яких постала у незвичайному образі.

Як видно, Надя сфотографувала себе біля дзеркала, мабуть у якомусь салоні. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному світлому образі - на ній світлий светр, а на плечі вона накинула в'язану теплу кофту. Волосся співачки розпущене і пишними локонами спадають на плечі, на обличчі яскравий макіяж, а на шиї та руках незвичайні прикраси.

Як виявилось, ці прикраси Дорофєєва зробила у колаборації з українським брендом. У підписі до публікації співачка розповіла: "Абсолютно унікальний український бренд, який закохав мене у свої прикраси! Я знаю, що навіть у найскладніші моменти життя жоден з нас не втратить здатності бачити красу в собі й навколо. Для мене ця колаборація – про вихід творчості й про [С Е Н С И], які кожен знайде у наших прикрасах! Особисто для мене 🌼 – це творчість, музика, а 🤍 – кохання, найважливіше почуття у світі. Бо все, чим ми себе оточуємо, має сенс. А ви оберіть власний".

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