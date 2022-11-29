Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько очаровательных фото, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, Надя сфотографировала себя у зеркала, видимо в каком-то салоне. Перед камерой она появилась в необычном светлом образе – на ней светлый свитер, а на плечи она накинула теплую вязанную кофту. Волосы певицы распущены и пышными локонами спадают на плечи, на лице яркий макияж, а на шее и руках необычные украшения.

Как оказалось, эти украшения Дорофеева сделала в коллаборации с украинским брендом. В подписи к публикации певица рассказала: "Абсолютно уникальный украинский бренд, влюбивший меня в свои украшения! Я знаю, что даже в самые сложные моменты жизни ни один из нас не потеряет способности видеть красоту в себе и вокруг. Для меня эта коллаборация – о выходе творчества и о [СЕНСАХ], которые каждый найдет в наших украшениях! Лично для меня 🌼 – это творчество, музыка, а 🤍 – любовь, самое важное чувство в мире. Ибо все, чем мы себя окружаем, имеет смысл. А вы выберите свой".

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Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, как переживает длительное отсутствие света и воды: "Как все украинцы сейчас...".

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