Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала кадри та розповіла про свою участь в Українському жіночому конгресі.

Як виявилося, на цьому заході Катя була не лише зірковою гостею, а й спікером. А ще вона познайомилася з відомою українською волонтеркою та парамедиком Юлією Паєвською, більш відомою під позивним Тайра, яка побувала у полоні в окупантів.

"Тайра для мене уособлення української жінки і України, вона не те що не зламалась в полоні, а вийшла і продовжує допомогати і боротися за своїх. Для мене було важливо підняти питання цивільних заручників і бездіяльності Червоного хреста, і в цьому ми з Тайрою на 100% співпали. Ми маємо боротися за права всіх наших полонених без виключення. Вчора до обміну додали трьох цивільних, серед них подружня пара, ми шукали їх протягом дев‘яти місяців. Сьогодні на конгресі мені показали відео, як вони повертаються і вони просто плачуть, вдвох і я плачу разом з ними, адже таких полонених тисячі …. І ми маємо робити все можливе і швидко. Тайра сказала, що один день в полоні, як рік, просто уявіть! В горі немає поділів на гендер, але жінки в цій страшній війні стоять пліч-о-пліч з чоловіками і ми виграємо цю війну разом!",– поділилася Осадча у підписі до публікації.

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