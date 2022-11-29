У колективі студії "Дизель шоу" розповіли та показали фанатам, куди поділася їхня актриса Яна Глущенко. Як виявилося, колеги актриси отримували багато питань про те, де Яна, і чому вона не виступає з ними. Тепер на сторінці проекту в Instagram опублікували фото з Глущенком і повідомили, що весь цей час вона була за кордоном, а тепер повернулася до колективу і вже готується до концертів.

На новій фотографії весь колектив у зборі – тут і Булітко, і Крутоголов, і Танкович, і Глущенко та інші. Усі вони відбиті в робочому офісі, і вже повною мірою готуються до концертів, навіть в умовах без світла і тепла.

У підписі до публікації розповіли: "Попри все ми зібралися разом! Друзі, ми отримали від вас безліч повідомлень із запитанням "Де Яна?". Відповідаємо: наша красуня разом з усією командою готується до теплих концертів "Дизель Шоу"! Ми зігріємо вас гумором уже цієї п’ятниці та суботи! Уже декілька тижнів поспіль тривають репетиції, незважаючи на відсутність світла, тепла та зв’язку в офісі! Гарантуємо: зустрівши грудень із "дизелями", ви отримаєте такий настрій, що зігріватиме вас усю зиму! Ми впевнено можемо сказати: з нами весело, затишно та світло! Ми з нетерпінням чекаємо на вас та ваші усмішки! Віримо, що наші концерти пройдуть, як завжди, на вищому рівні та ніхто не зможе завадити нашій родинній зустрічі!".

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