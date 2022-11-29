В коллективе студи "Дизель шоу" рассказали и показали фанатам, куда делась их актриса Яна Глущенко. Как оказалось, коллеги актрисы получали множество вопросов о том, где Яна, и почему она не выступает с ними. Теперь же на странице проекта в Instagram опубликовали фото с Глущенко и сообщили, что все это время она была за границей, а теперь вернулась в коллектив и уже готовится к концертам.

На новой фотографии весь коллектив в сборе – здесь и Булитко, и Крутоголов, и Танкович, и Глущенко, и другие. Все они запечатлены в рабочем офисе, и уже во всю готовятся к концертам, даже в условиях без света и тепла.

В подписи к публикации рассказали: "Несмотря на все, мы собрались вместе! Друзья, мы получили от вас множество сообщений с вопросом "Где Яна?". Отвечаем: наша красавица вместе со всей командой готовится к теплым концертам "Дизель Шоу"! Мы согреем вас юмором уже в эту пятницу и субботу! Уже несколько недель продолжаются репетиции, несмотря на отсутствие света, тепла и связи в офисе! Гарантируем: встретив декабрь с дизелями, вы получите такое настроение, что будет согревать вас всю зиму! Мы уверенно можем сказать: с нами весело, уютно и светло! Мы с нетерпением ждем вас и ваших улыбок! Верим, что наши концерты пройдут, как всегда, на высшем уровне, и никто не сможет помешать нашей семейной встрече!".

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