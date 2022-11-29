Наталка Денисенко, акторка серіалів "Сага", "Століття Якова", "Кріпосна" та інших, на собі відчула силу народного гніву.

Так, Денисенко звинувачували у зрадництві не тільки користувачі соцмереж, а й колеги. Сталося це після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, коли акторка поїхала до Польщі, щоб відзнятися в своїх останніх чотирьох епізодах в серіалі «Кріпосна».

Однак напередодні зірку захлиснула хвиля хейту, бо, за чутками, Наталка мала ділити кадр з російською актрисою.

«Було боляче і неприємно, що мене обзивають зрадницею. Я проплакала цілий день», - розповіла про той момент Денисенко в інтерв’ю ЖВЛ.

За словами Наталки, були акторки, її подружки, які казали їй: «А я не буду мовчати Наташа, ти зрадниця».

Тією, хто підтримав Денисенко стала її близька подруга, акторка і «холостячка» Ксенія Мішина.

Врешті продюсери серіалу вирішили обійтись без участі росіян і конфлікт було вирішено. Акторка запевняє, що зла на тих, хто вилив на неї хвилю хейту не тримає.

Також Наталка впевнена, що російських акторів на знімальних майданчиках України вона більше не побачить.

Нагадаємо, Наталка Денисенко просила свого чоловіка не йти у ЗСУ.

Також повідомлялось, що у актора Тараса Цимбалюка після розлучення новий роман.

Крім того, Politeka.net писала, що Ксенія Мішина здивувала одкровенням про сина.