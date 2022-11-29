Наталья Денисенко, актриса сериалов "Сага", "Век Якова", "Крепостная" и других, на себе почувствовала силу народного гнева.

Да, Денисенко обвиняли в предательстве не только пользователи соцсетей, но и коллеги. Произошло это после полномасштабного военного вторжения россии в Украину, когда актриса уехала в Польшу, чтобы отсняться в своих последних четырех эпизодах в сериале «Крепостная».

Однако накануне звезду захлестнула волна хейта, потому что, по слухам, Наталья должна была делить кадр с российской актрисой.

«Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я проплакала целый день», – рассказала о том моменте Денисенко в интервью ЖВЛ.

По словам Натальи, были актрисы, ее подружки, которые говорили ей: «А я не буду молчать Наташа, ты предательница».

Поддержавшей Денисенко стала ее близкая подруга, актриса и «холостячка» Ксения Мишина.

В конце концов, продюсеры сериала решили обойтись без участия россиян и конфликт был разрешен. Актриса уверяет, что зла на выливших на нее волну хейта не держит.

Также Наталья уверена, что российских актеров на съемочных площадках Украины больше не увидит.

Напомним, Наталья Денисенко просила своего мужа не идти в ВСУ.

Также сообщалось, что у актера Тараса Цымбалюка после развода новый роман.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ксения Мишина удивила откровением о сыне.