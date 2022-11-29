На своїй сторінці в інстаграмі Тарас опублікував фото поцілунку з незнайомкою, уточнивши лише, що це «чорно-біла п'ятниця».
ЗМІ припускають, що новою обраницею Цимбалюка стала ресторатор та дизайнер – Світлана Готочкіна.
Так, на своїй сторінці в Інстаграмі Світлана опублікувала романтичні знімки, на яких не видно обличчя чоловіка, але можна помітити деталі одягу Цимбалюк: бейсболку та чорний бомбер.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Залетів із сусідньої країни": таємничий літак скинув бомби на базу "вагнерівців"
"Ми вимагаємо виведення військ з України": матері в росії почали бунтувати проти війни
Катя Осадча розповіла про трагедію та звернулася до українців по допомогу: "Цьому болю немає меж"
Булітко з "Дизель шоу" вразила виглядом у новому патріотичному образі: "Вирішила підтримувати..."
Крім того, Світлана у своєму інстаграмі вихвалялася, що якийсь чоловік готує їй сніданок, демонструючи зап'ястя з червоною ниткою та татуювання. Користувачі соцмереж впевнені, що це рука Цимбалюка.
Зазначимо, що днями екс-дружина Тараса, з якою він розлучився лише через рік після весілля, відзначила день народження. Тіні Антоненко виповнився 31 рік.
«Цей рік видався мені доволі складним. Ще влітку я втратила сім'ю, втратила роботу, в мою країну відбулося повномасштабне вторгнення, моє рідне місто пережило і продовжує переживати найбільше за масштабами горе цієї війни, мої рідні назавжди травмовані пеклом Маріуполя, я досягла емоційного та фінансового дна, від якого довелося самостійно відштовхнутися...", - зізналася дівчина.
Нагадаємо, що цей шлюб для Тараса був не першим.
З однокурсницею Ангеліною вони зустрічалися два роки, а потім одружилися. Але вже за півтора року цей союз розпався.
Нагадаємо, дружина екс-"Холостяка" Добриніна Даша Квіткова розповіла, що врятувало їхній шлюб.
Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.
Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.