Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса здивувала постом, у якому розповіла про свого сина та показала чарівне фото з ним.

На новій фотографії Ксенія та її 10-річний син Платон знято під час подорожі на руїни замку Самобір у Хорватії. На знімку актриса з'явилася у вузьких темних лосинах та чорній куртці, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Поруч із нею стоїть Платон і кумедно кривляється в камеру.

У підписі до публікації Мішина розповіла: "Я дуже радію, що в мене вже такий дорослий син. Я з ним можу обговорювати будь які теми, не соромлячись нічого. Попросити поради чи задати питання, які мене турбують. І я просто кайфую від того, як він вже по-іншому себе проявляє, та іноді видає таке, що поруч я вже дійсно відчуваю захист. Але іноді передивляючись відео, де він маленький, хочеться повернути все і ще більше насолодитися його безтурботним життям , яке я народила".

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