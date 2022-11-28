Це рішення, як пише Politeka.net, Федінчик прийняв в перші ж дні після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

За словами Денисенко, вона просила його відмовитись від цього рішення.

«Я йому дзвонила, плакала: «Ти не можеш відмовитись?». І він мені сказав одну річ і більше я такого не робила. Він каже «Перестань мене деморалізувати. Це моє рішення стати на захист нашої країни, і ти маєш мене підтримувати, а не казати «Шо ти пішов, мене залишив». Припинипи так робити, я не хочу більше на цю тему з тобою говорити», - розповіла Наталка в інтерв’ю ЖВЛ про ту розмову.

Врешті Денисенко прийняла рішення свого чоловіка, зараз вони постійно на зв’язку.

Додамо, що ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця також з першого дня повномасштабної війни Росії проти нашої країни служить у лавах ЗСУ. За словами актора, він розмуів, що буде війна.

«Це відчуття виникло ще тоді, коли Путін написав статтю про один народ. Я зрозумів, що буде війна. На початку року я поставив питання відновлення військового квитка і встиг його зробити якраз 23 лютого", - розповідав Іваниця.

Нагадаємо, що тим часом актори «Дизель Шоу» Писаренко і Нікішин не змогли чітко відповісти, на чиєму вони боці, тому контракти з ними розірвали і з українського ТБ витурили.

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