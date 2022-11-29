Відома блогерка та переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан показала, як має намір провести час із близькими.

Екс-модель, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Ганна Богдан запам'яталася багатьом завдяки проекту. Разом із головним героєм шоу Михайлом Заливаком дівчина жила у Києві в одній квартирі та планувала майбутнє.

Однак пара розлучилася, Ганна почала подорожувати і довгий час не поверталася до України. Вона також не стала розповідати про причини сварки з обранцем і попросила не ставити жодних особистих питань.

Богдан не перший рік працює турагентом, тому вирішила разом із дівчатами скласти цілий тур для подорожі та вже хвалиться щасливими кадрами з поїздки.

«Втомлені, але щасливі! А ось для них у мене особливе кохання» - показала Ганна кілька щасливих кадрів разом із рожевими фламінго.

Життям Анни, як і раніше, цікавиться багато шанувальників, задають їй незручні питання і також запитують про секрети краси. Так як раніше Богдану вдалося скинути більше десяти зайвих кг і вона не раз розповідала про правила здорового схуднення.

Зараз екс-модель демонструє своїм нові захоплення та показує підтягнуті форми у чорному силуетному костюмі.

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