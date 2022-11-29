Известная блогерша и победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан показала, как намерена провести время с близкими.

Экс-модель, победительница одного из сезонов «Холостяка» Анна Богдан запомнилась многим благодаря проекту. Вместе с главным героем шоу Михаилом Заливако девушка жила в Киеве в одной квартире и планировала будущее.

Однако пара рассталась, Анна начала путешествовать и долгое время не возвращалась в Украину. Она также не стала рассказывать о причинах размолвки с избранником и попросила не задавать никаких личных вопросов.

Богдан не первый год работает турагентом, поэтому решила вместе с девушками составить целый тур для путешествия и уже хвастается счастливыми кадрами из поездки.

«Уставшие, но счастливые! А вот для них у меня особенная любовь» - показала Анна несколько счастливых кадров вместе с розовыми фламинго.

Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.

Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.

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