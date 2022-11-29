Популярна гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостячка» Даша Ульянова щодня показує різні кадри з життя, хвалиться успіхами тренувань у спортзалі та ділиться особистими історіями. Довгий час дівчина була без електрики та зв'язку, тому «випала з життя».

На цей раз Даша вирішила трохи показати знімки з минулого, щасливі моменти та відпочинок, якого їй не вистачає. Вона представила серію кадрів та написала «Сумую».

Не обійшлося і без гумору: «Тут 62 кг кохання» – зауважила Даша. Тоді вона була незадоволена своєю вагою і дуже хотіла схуднути, щоб виглядати помітно стрункішою.

«Найкраща відпустка в житті, сумую. А ось сніданок. Боже, я ось це зараз сиджу без світла і переглядаю архіви. Якщо мені пощастить повторити такий сніданок – я цінуватиму його ще більше» - поділилася Даша.

Раніше Даша розмістила відео, як вона вирішила випробувати долю та скористатися ліфтом, поки він працював, але світло в будинку вже зникло. При цьому вона сама чудово розуміла, що ризикує, і вихідного дня їй на порятунок прийдуть не скоро.

"Друзі, сталося найгірше. Так, я застрягла", - каже спортсменка, коли в ліфті раптово зникло світло.

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