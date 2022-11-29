Модель, бывшая гимнастка и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова показала, по чему скучает больше всего.

Популярная гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостячка» Даша Ульянова каждый день показывает различные кадры из жизни, хвастается успехами тренировок в спортзале и делится личными историями. Долгое время девушка была без электричества и связи, поэтому «выпала из жизни».

В этот раз Даша решила немного показать снимки из прошлого, счастливые моменты и отдых, которого ей не хватает. Она представила серию кадров и написала «Скучаю».

Не обошлось и без юмора: «Тут 62 кг любви» - подметила Даша. Тогда она была недовольна своим весом и очень желала похудеть, чтобы выглядеть заметно стройнее.

«Лучший отпуск в жизни, скучаю. А вот завтрак…. Боже, я вот это сижу сейчас без света и пересматриваю архивы. Если мне повезет повторить такой завтрак – я буду ценить его еще больше» - поделилась Даша.

Ранее Даша разместила видео, как она решила испытать судьбу и воспользоваться лифтом, пока он работал, но свет в доме уже исчез. При этом она сама отлично понимала, что рискует, и в выходной день ей на спасение придут не скоро.

"Друзья, произошло худшее. Да, я застряла", - говорит спортсменка, когда в лифте внезапно исчез свет.

Напомним, Александра Зарицкая из KAZKA честно рассказала о финале "Голос країни".

Как сообщала Politeka, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт, как вкусно приготовить рыбу.

Также Politeka писала, что Юрий Горбунов признался, как развлекается с семьей, пока в доме нет света.