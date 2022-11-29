Відома співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вирішила відійти від образа фатальної діви, що запам'ятовується, і вважала за краще створити нове шоу. Вона похвалилася першими кадрами ще кілька тижнів тому, зауваживши, що разом з нею в ефірі готуватимуть смаколики будуть різні зірки і колеги.
Цього разу Даша в розкішному образі підкорила вигляд поряд з українською телеведучою Лесею Нікітюк, яка віддала перевагу більш скромному образу. З акуратним макіяжем, зручним укладанням та з червоним фартухом Леся записала кілька роликів, зроблених між зйомками.
Фанати звернули увагу на привабливі образи колег, які в реальному житті віддають перевагу зручності та спортивному стилю.
Зазначимо, Даша знімає випуски кулінарного шоу вже не перший тиждень, що продовжує вражати українців.
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Раніше ми писали, Астаф'єва вирішила зайнятися озвучуванням, чим привернула увагу фанатів останнім часом.
«Наш новий герой проекту #underbooks – vyacheslav_skoryk. Книга Дивностей від nazariizanoz – світ ніколи не буде таким, як раніше. І скоро ми всі в цьому переконаємось! Дякую команді #underbooks» - поділилася Даша та представила невеликий уривок у мережі.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.