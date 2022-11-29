Відома співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вирішила відійти від образа фатальної діви, що запам'ятовується, і вважала за краще створити нове шоу. Вона похвалилася першими кадрами ще кілька тижнів тому, зауваживши, що разом з нею в ефірі готуватимуть смаколики будуть різні зірки і колеги.

Цього разу Даша в розкішному образі підкорила вигляд поряд з українською телеведучою Лесею Нікітюк, яка віддала перевагу більш скромному образу. З акуратним макіяжем, зручним укладанням та з червоним фартухом Леся записала кілька роликів, зроблених між зйомками.

Фанати звернули увагу на привабливі образи колег, які в реальному житті віддають перевагу зручності та спортивному стилю.

Зазначимо, Даша знімає випуски кулінарного шоу вже не перший тиждень, що продовжує вражати українців.

Раніше ми писали, Астаф'єва вирішила зайнятися озвучуванням, чим привернула увагу фанатів останнім часом.

«Наш новий герой проекту #underbooks – vyacheslav_skoryk. Книга Дивностей від nazariizanoz – світ ніколи не буде таким, як раніше. І скоро ми всі в цьому переконаємось! Дякую команді #underbooks» - поділилася Даша та представила невеликий уривок у мережі.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.