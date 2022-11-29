Известная певица, актриса и модель Даша Астафьева решила отойти от запоминающегося образа роковой дивы и предпочла создать новое шоу. Она похвалилась первыми кадрами еще несколько недель назад, подметив, что вместе с ней в эфире готовить вкусности будут самые разные звезды и коллеги.
В этот раз Даша в роскошном образе покорила видом рядом с украинской телеведущей Лесей Никитюк, которая предпочла более скромный образ. С аккуратным макияжем, удобной укладкой и с красным фартуком Леся записала несколько роликов, сделанных между съемками.
Фанаты обратили внимание на привлекательные образы коллег, которые в реальной жизни предпочитают удобства и спортивный стиль.
Отметим, Даша снимает выпуски кулинарного шоу уже не первую неделю, что продолжает впечатлять украинцев.
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Ранее мы писали, Астафьева решила заняться озвучиванием, чем привлекла внимание фанатов в последнее время.
«Наш новый герой проекта #underbooks - vyacheslav_skoryk. Книга Странностей от nazariizanoz – мир никогда не будет таким как раньше. И скоро мы все в этом убедимся! Спасибо команде #underbooks» - поделилась Даша и представила небольшой отрывок в сети.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.