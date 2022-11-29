Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий західний танцюрист, чемпіон світу з латиноамериканських танців, українського походження, який судив "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Чмерковський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Макс показав сина Шая, з яким гуляв пляжем.

"Мій хлопець і я. Моє серцебиття.

Ця любов не схожа ні на що інше і стає тільки сильнішою, якщо ви робите це правильно. Батьківство — це, мабуть, найважча і найкорисніша робота, яка в мене колись була. Миттєва винагорода з найкращою довгостроковою рентабельністю інвестицій", - написав Макс.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я не можу повірити, наскільки великим він стає. Час летить швидко", "Відмінний курорт! Нам сподобалося", "Омг куди пішов час?!?!?".

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