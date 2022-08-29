Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор и победитель по латиноамериканским танцам. Звезда также был первым украинским "Холостяком". Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Макс поделился кадрами, где показал несколько стильных образов.
"Я понял задание", - написал Чмерковский под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и поделились комментариями:
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"Твоя игра в стиле в последнее время", "Нет, не классический стиль качества, но полная оценка за попытку....хочу, действительно первоклассный стиль мужской одежды - взгляните на Джейка Джилленхола, он тоже выглядит непринужденно. Олицетворенный стиль", "Поразительный", "Пета - счастливая женщина", "спасибо за поддержку и бросающуюся в глаза ленту, напоминающую миру о страшной войне, охватившей Украину", "Все говорят о круто одетом мужчине", "Немногие мужчины могут выглядеть так, а ты можешь", "Большинство из этих вариантов нарядов вам подходят, кроме первого и светло-коричневого (потому что светлый загар не выделяется, он как бы сливается с фоном)".
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