Влада Яму не раз критиковали за то, что он уехал за границу во время войны. Многие коллеги хореографа отправили в другие страны жен и детей, а сами помогают Украине на фронте или в волонтерской деятельности.

Хореограф и судья "Танці з зірками" Макс Чмерковский - который активно помогает украинским беженцам и волонтерит на благо Украины - на YouTube-канале "Люкс ФМ" осудил коллегу, который отсиживается за границей.

С начала полномасштабного вторжения Макс Чмерковский, уроженец Одессы, активно поддерживает Родину. Несмотря на то, что он уже много лет живет в США, Чмерковский гордится, что родился в Украине и помогает волонтерской деятельностью.

"Мне его поведение кажется неправильным. Но должен ли я выражать свое мнение? Я же не Салем, не Дикусар, которые сейчас на фронте. Но если действительно имею такое право, то мне неприемлема такая позиция", - заявил Макс Чмерковский.

Стоит отметить, что летом Влад Яма впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения рф в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

Напомним, что Чмерковский из "Танців з зірками" поразил кадрами, как похудела его мама.

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