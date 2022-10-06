Американский танцор украинского происхождения на своей странице в Instagram разместил видео, на котором продемонстрировал впечатляющий результат похудения его мамы Ларисы.
"Это моя мама. Люди, которые ее встречают, называют ее Лорочка. Мама провела ВСЕ свои годы самоотверженно заботясь о других. 100% себя она посвятила мне, Валентину и нашему папе. Если бы ты встретил ее, ты сразу полюбил бы ее и она бы сразу тебя накормила. Очень сильно. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кому очень не нравятся остальные Чмерковские", — пишет Макс.
Мама знаменитости долгое время страдала от лишнего веса и оказалась на грани диабета. Врачи назначили ей лекарства, множество тестов и ограничений.
"Душераздирающе смотреть, как твоя мама осознает свою жизнь в 60 и думает, что жизнь закончилась..... Моя мама сбросила 80 фунтов за четыре месяца, и мы начали работать в спортзале. Она крепкая, решительная и чертовски сильная, и я невероятно ею горжусь!! Впервые за десятилетия она действительно мотивирована взять свое тело и свою жизнь под свой контроль", — признается Чмерковский.
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Женщина сбросила 36 кг, но продолжает и дальше работать над собой и, как добавил Макс, уже почти может обогнать своего внука.
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