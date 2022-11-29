Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный западный танцор, чемпион мира по латиноамериканским танцам, украинского происхождения, который судил "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Макс показал сына Шая, с которым гулял по пляжу.

"Мой парень и я. Мое сердцебиение.

Эта любовь не похожа ни на что другое и становится только сильнее, если вы делаете это правильно. Отцовство — это, пожалуй, самая трудная и самая полезная работа, которая у меня когда-либо была. Мгновенное вознаграждение с лучшей долгосрочной рентабельностью инвестиций", - написал Макс.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я не могу поверить, насколько большим он становится. Время летит быстро", "Отличный курорт! Нам понравилось", "Омг куда ушло время?!?!?".

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