Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный западный танцор, чемпион мира по латиноамериканским танцам, украинского происхождения, который судил "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Макс показал сына Шая, с которым гулял по пляжу.
"Мой парень и я. Мое сердцебиение.
Эта любовь не похожа ни на что другое и становится только сильнее, если вы делаете это правильно. Отцовство — это, пожалуй, самая трудная и самая полезная работа, которая у меня когда-либо была. Мгновенное вознаграждение с лучшей долгосрочной рентабельностью инвестиций", - написал Макс.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Я не могу поверить, насколько большим он становится. Время летит быстро", "Отличный курорт! Нам понравилось", "Омг куда ушло время?!?!?".
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