Популярна українська актриса Ксенія Мішина нещодавно знову вирушила до Хорватії для нових зйомок у майбутній кінострічці. Заради ролі дівчині навіть доводиться вивчати нову мову і це дається їй дуже непросто.
Причому разом із собою забрала і сина, який перебуває з нею весь вільний час. Нещодавно Ксенія влаштувала прогулянку містом, де зупинилася. І її зауваження про те, що вона з хлопцями має намір добре провести час, одразу підірвало мережу.
Багато хто приписує артистці неіснуючі романи, тому Ксенія щоразу спростовує плітки.
Так виявилося, що до неї в гості приїхав і брат: «Ви мені підірвали директ! Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитеся!».
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Раніше актриса здивувала постом, у якому розповіла про свого сина та показала чарівне фото з ним.
У підписі до публікації Мішина розповіла: "Я дуже тішуся, що в мене вже такий дорослий син. Я з ним можу обговорювати будь-які теми, не соромлячись нічого. Попросити поради або поставити питання, які мене турбують. І я просто кайфую від того, як він вже по-іншому себе проявляє, і іноді видає таке, що поряд я справді відчуваю захист”.
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