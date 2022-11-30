Известная актриса Ксения Мишина решила раскрыть, кто же ездит к ней в гости во время рабочих съемок.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина недавно снова отправилась в Хорватию для новых съемок в грядущей киноленте. Ради роли девушке даже приходится учить новый язык и это дается ей весьма непросто.

Причем вместе с собой на забрала и сына, который находится с ней все свободное время. Недавно Ксения устроила прогулку по городу, где остановилась. И ее замечание о том, что она с парнями намерена хорошо провести время, сразу подорвало сеть.

Многие приписывают артистке несуществующие романы, поэтому Ксения каждый раз опровергает сплетни.

Так, оказалось, что к ней в гости приехал и брат: «Вы мне подорвали директ! Официальное заявление. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Но мне очень приятно, что вы интересуетесь!».

Ранее актриса удивила постом, в котором рассказала о своем сыне и показала очаровательное фото с ним.

В подписи к публикации Мишина рассказала: "Я очень радуюсь, что у меня уже такой взрослый сын. Я с ним могу обсуждать любые темы, не стесняясь ничего. Попросить совета или задать вопросы, которые меня беспокоят. И я просто кайфую от того, как он уже по-другому себя проявляет, и иногда выдает такое, что рядом я действительно ощущаю защиту".

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