Всесвітньо відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес через 8 років випускає довгоочікуваний альбом. Для цього Лопес вирішила поєднати ідею з її альбомом з минулого, двадцятирічної давності.

Артистка влаштувала цілу рекламну кампанію та нагадала, що це дуже важливий крок для неї, а також їй не вистачало такого ажіотажу останнім часом.

Вона також поспішила нагадати, що альбом точно пов'язаний із альбомом 20-річної давності та її стосунками з Беном Аффлеком:

«БРБ, ми плачемо; Ви сказали не здаватися, тому я не буду!!; Я думаю, вона сказала те саме про A-Rod; Це інтерв'ю мене дуже схвилювало саме тому, що ти така, яка ти є, я так сильно тебе люблю; Вибачте, вона щотижня закохується в нове кохання всього свого життя. Вона не була щаслива 20 років?».

Вкрай рідко Лопес говорить про сім'ю та дітей, оберігаючи цю свою частину життя. Стосується заборони та теми шлюбу, з недавніх пір Лопес стала місіс Аффлек і домашніх кадрів із чоловіком ще жодного разу не показувала до цього моменту.

Тому сімейні фото із чоловіком і викликають бурхливу реакцію.

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