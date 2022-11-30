Всемирно известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес спустя 8 лет выпускает долгожданный альбом. Для этого Лопес решила объединить идею с ее альбомом из прошлого, двадцатилетней давности.

Артистка устроила целую рекламную кампанию и напомнила, что это очень важный шаг для нее, а также ей не хватало такого ажиотажа в последнее время.

Она также поспешила напомнить, что альбом точно связан с альбомом 20-летней давности и ее отношениями с Беном Аффлеком:

«БРБ, мы плачем; Вы сказали не сдаваться, поэтому я не буду!!; Я думаю, она сказала то же самое об A-Rod; Это интервью меня очень взволновало, именно потому, что ты такая, какая ты есть, я так сильно тебя люблю; Извините, она каждую неделю влюбляется в новую любовь всей своей жизни.Она не была счастлива 20 лет?».

Крайне редко Лопес говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.

Поэтому семейные фото с мужчиной и вызывают бурную реакцию.

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