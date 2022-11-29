Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко висловилася про ситуацію з настанням ЗСУ, відключеннями та висловлюваннями політиків.

Цього разу телеведуча Марічка Падалко розповіла про резонансну новину – тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка ідентифікували серед масових поховань у Харківській області. Він зник у Ізюмі, де жив із сином, у перші місяці окупації.

«За доносом когось із місцевих, його забрали окупанти як надзвичайно патріотична людина. До затримання він вів щоденник, закопаний у дворі (фото 2). Після звільнення Ізюма Володимира шукали і до сьогодні сподівалися, що він міг бути в полоні, поки не прийшли результати дослідження ДНК» - додала ведуча.

Вона представила також не менш обговорювані теми: на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах російські війська намагаються наступати, а на Куп'янському та Запорізькому, Криворізькому та Херсонському – оборонятися від захисників України.

«Відомо, що РФ готується до чергової ракетної атаки: на авіабазі "Енгельс" помічено активність, а в Чорне море вперше за тривалий час вивели корабель із "Калібрами". Напередодні президент закликав українців зважати на сигнали тривоги.

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні снаряди. Це дозволить Києву завдавати ударів далеко в тилу російських військ на відстань до 150 кілометрів, пише Reuters (фото 3)

Рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу введених спільнотою санкцій до списку злочинів

Медики розповіли, як зробити дитині необхідні інгаляції без світла (фото 6)» - ділиться ведуча.

Також стало відомо, що Києві вирішили встановити новорічну ялинку на кошти мецентів – утричі менше, ніж зазвичай, і без ілюмінації

У мережі ж обурилися темою новорічних свят та оздоб до них: «

«Можна і без ялинки. А кошти меценатів до лікарень Бахмута; А ось ялинка таки потрібна. Бо наші хлопці відстоюють наше право жити нормально, жити краще; Меценати, купіть краще броньовика хлопцям! Ліків, термух, кому потрібна і ялинка цього року 😢».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.