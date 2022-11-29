Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко высказалась о ситуации с наступлением ВСУ, отключениями и высказываниями политиков.

В этот раз телеведущая Маричка Падалко рассказала о резонансной новости - тело детского писателя Владимира Вакуленко идентифицировали среди массовых захоронений в Харьковской области. Он скрылся в Изюме, где жил с сыном, в первые месяцы оккупации.

«За доносом кого-то из местных, его забрали оккупанты как чрезвычайно патриотического человека. К задержанию он вел дневник, закопанный во дворе (фото 2). После освобождения Изюма, Владимира искали и до сегодняшнего дня надеялись, что он мог быть в плену, пока не пришли результаты исследования ДНК» - добавила ведущая.

Она представила также не менее обсуждаемые темы: на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях российские войска пытаются наступать, а на Купянском и Запорожском, Криворожском и Херсонском – обороняться от защитников Украины.

«Известно, что РФ готовится к очередной ракетной атаке: на авиабазе "Энгельс" замечена активность, а в Черное море впервые за длительное время вывели корабль с "Калибрами". Накануне президент призвал украинцев учитывать сигналы тревоги.

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды. Это позволят Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 километров, пишет Reuters (фото 3)

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Медики рассказали, как можно сделать ребенку необходимые ингаляции без света (фото 6)» - делится ведущая.

Также стало известно, что Киеве решили установить новогоднюю елку на средства мецентов – втрое меньше, чем обычно, и без иллюминации

В сети же возмутились темой новогодних праздников и убранств к ним: «

«Можно и без елки. А средства меценатов в больницы Бахмута; А вот елка таки нужна. Потому что наши ребята отстаивают наше право жить нормально, жить лучше; Меценаты, купите лучше броневика ребятам! Лекарств, термух,,, кому нужна и елка в этом году 😢».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.