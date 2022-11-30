Відома українська співачка Злата Огневич щодня розповідає про те, як допомогти ЗСУ, виступає з благодійними концертами та вражає історіями у мережі. Останнім часом артистка рідко показує кадри з відпочинку, тому вони під час публікації стають найбільш обговорюваними.

«У цей нелегкий час ми також маємо свій фронт – економічний. Працювати, донатити, купувати товари, ходити до закладів, загалом, підтримувати економіку – внесок у Перемогу, який під силу кожному з нас 💪🏻🇺🇦

Сьогодні я хочу розповісти вам про круту благодійну ініціативу від ресторану, яка триватиме цілий місяць. Вибирай комфортний та безпечний відпочинок» - пише Злата.

У мережі здивувалися через образ Злати:

«Ви дуже гарна; Я захоплююся Вами. Ви молодець дуже багато робите; Солодка кара🔥; Злато, Ви така незрівнянна! Вас не впізнати, така гарна; Тепер серед юрби накачаних губ відрізняються природні риси; Красуня 🔥».

Раніше Злата показала себе в незвичному образі, похвалилася обновкою і пожартувала з приводу буднів кожної українки без світла. За її словами, вона вирушила до району Дарниці у Києві, поки в неї вдома немає електрики.

При цьому вона встигла протягом 15 хвилин свого перебування на заправці, втратити телефон і за такий же час його знову виявити.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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