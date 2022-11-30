Известная украинская певица Злата Огневич каждый день рассказывает о том, как помочь ВСУ, выступает с благотворительными концертами и впечатляет историями в сети. В последнее время артистка редко показывает кадры из отдыха, поэтому они при публикации становятся наиболее обсуждаемыми.

«В это нелегкое время мы также имеем свой фронт – экономический. Работать, донатить, покупать товары, ходить в заведения, в общем, поддерживать экономику - вклад в Победу, который по силам каждому из нас 💪🏻🇺🇦

Сегодня я хочу рассказать вам о крутой благотворительной инициативе от ресторана, которая продлится целый месяц. Выбирай комфортный и безопасный отдых» - пишет Злата.

В сети удивились из-за образа Златы:

«Вы очень-очень красивая; Я Вами восхищаюсь. Вы молодец очень много делаете; Сладкая кара🔥; Злата, Вы такая бесподобная! Вас не узнать, столь красивая; Теперь среди толпы накачанных губ отличаются природные черты; Красотка 🔥».

Ранее Злата показала себя в непривычном образе, похвасталась обновкой и отшутилась по поводу будней каждой украинки без света. По ее словам, она отправилась в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет электричества.

При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.