Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського виконавця Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова заговорила про другу вагітність. У блозі їй запитали, чи планує пара поповнення. Молода мама поспішила дати відповідь у своїх Інстаграм-Сторіз.

За словами Катерини Репяхової, зараз вони з Віктором Павликом не планують другої вагітності, проте будуть не проти, якщо це таки станеться.

"Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там як буде", - відповіла Репяхова.

Багато хто також цікавився, у якому віці Катерина планує знову завагітніти.

"Як Бог дасть) Я буду щаслива, якщо побачу дві смужки на тесті. Але спеціально вагітніти не збираюся", - заявила Катерина Репяхова.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика.

Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра. Середній син артиста, 21-річний Павло Павлик, народжений у шлюбі з танцівницею Ларисою Созаєвою, помер у серпні 2020 року після двох років боротьби з раком.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.