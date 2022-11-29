Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского исполнителя Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова заговорила о второй беременности. В блоге ей задали вопрос о том, планирует ли пара пополнение. Молодая мамочка поспешила дать ответ в своих Инстаграм-Сториз.

По словам Екатерины Репяховой, сейчас они с Виктором Павликом не планируют вторую беременность, однако будут не против, если это все-таки произойдет.

"Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет", — ответила Репяхова.

Многие также интересовались, в каком возврасте Екатерина планирует вновь забаременеть.

"Как Бог даст) Я буду счастлива, если увижу две полоски на тесте. Но специально беременеть не собираюсь", — заявила Екатерина Репяхова.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика.

От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра. Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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