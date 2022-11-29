Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского исполнителя Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова заговорила о второй беременности. В блоге ей задали вопрос о том, планирует ли пара пополнение. Молодая мамочка поспешила дать ответ в своих Инстаграм-Сториз.
По словам Екатерины Репяховой, сейчас они с Виктором Павликом не планируют вторую беременность, однако будут не против, если это все-таки произойдет.
"Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет", — ответила Репяхова.
Многие также интересовались, в каком возврасте Екатерина планирует вновь забаременеть.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
"Извините": стало известно, какой будет главная новогодняя елка, пока украинцы сидят без света
"Боже, какая красотка": Санина из The Hardkiss с длинными волосами обескуражила видом, фото
Никитюк решилась на кардинальную смену имиджа, показав результат: фото до и после
"Как Бог даст) Я буду счастлива, если увижу две полоски на тесте. Но специально беременеть не собираюсь", — заявила Екатерина Репяхова.
Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика.
От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра. Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.