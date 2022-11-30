На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що українські воїни стримують натиск росіян на Донеччині. Вороги ведуть наступ в районі Бахмута та Авдіївки.

Крім того, війська рф завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. В будівлі вибиті вікна.

Також Марічка Падалко наголосила, що під час повітряної тривоги 29 листопада, яка лунала по всій Україні, ворог не випускав ракет, а тренувався. «Мета росіян зараз - це блекаут у Києві та області", - заявив військовий аналітик Андрій Коваленко.

КМДА закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

Також повідомляється, що Сполучені Штати Америки виділяють $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України. НАТО обговорює можливість надання Україні ППО Patriot — заявив генсек альянсу Столтенберг. Тим часом російська пропагандистка Симонян вже забоялася Гааги, тому «не можна допустити, щоб росія програла».

Падалко зазначила, що Україна розглядає варіант видворення всіх громадян Росії після деокупації Криму, а після виїзду їхня подальша можливість повернутися нампівострів вирішуватиметься відповідно до законодавства. Жителів Криму, яких змусили отримати паспорт, такі наміри влади не стосуються.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.