На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що українські воїни стримують натиск росіян на Донеччині. Вороги ведуть наступ в районі Бахмута та Авдіївки.
Крім того, війська рф завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. В будівлі вибиті вікна.
Також Марічка Падалко наголосила, що під час повітряної тривоги 29 листопада, яка лунала по всій Україні, ворог не випускав ракет, а тренувався. «Мета росіян зараз - це блекаут у Києві та області", - заявив військовий аналітик Андрій Коваленко.
КМДА закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.
Також повідомляється, що Сполучені Штати Америки виділяють $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України. НАТО обговорює можливість надання Україні ППО Patriot — заявив генсек альянсу Столтенберг. Тим часом російська пропагандистка Симонян вже забоялася Гааги, тому «не можна допустити, щоб росія програла».
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Падалко зазначила, що Україна розглядає варіант видворення всіх громадян Росії після деокупації Криму, а після виїзду їхня подальша можливість повернутися нампівострів вирішуватиметься відповідно до законодавства. Жителів Криму, яких змусили отримати паспорт, такі наміри влади не стосуються.
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.