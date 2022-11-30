На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что украинские воины сдерживают давление россиян в Донецкой области. Враги ведут наступление в районе Бахмута и Авдеевки.

Кроме того, войска рф нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании выбиты окна.

Также Маричка Падалко подчеркнула, что во время воздушной тревоги 29 ноября, раздававшейся по всей Украине, враг не выпускал ракет, а тренировался. «Цель россиян сейчас – это блекаут в Киеве и области», – заявил военный аналитик Андрей Коваленко.

КГГА призвала организации, отвечающие за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.

Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки выделяют $53 миллиона в поддержку энергетической системы Украины. НАТО обсуждает возможность предоставления Украине ПВО Patriot - заявил генсек альянса Столтенберг. Между тем, российская пропагандистка Симонян уже забоялась Гааги, поэтому «нельзя допустить, чтобы россия проиграла».

Падалко отметила, что Украина рассматривает вариант выдворения всех граждан России после деоккупации Крыма, а после выезда их дальнейшая возможность вернуться на остров будет решаться в соответствии с законодательством. Жителей Крыма, которых вынудили получить паспорт, такие намерения властей не касаются.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.