На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что украинские воины сдерживают давление россиян в Донецкой области. Враги ведут наступление в районе Бахмута и Авдеевки.
Кроме того, войска рф нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании выбиты окна.
Также Маричка Падалко подчеркнула, что во время воздушной тревоги 29 ноября, раздававшейся по всей Украине, враг не выпускал ракет, а тренировался. «Цель россиян сейчас – это блекаут в Киеве и области», – заявил военный аналитик Андрей Коваленко.
КГГА призвала организации, отвечающие за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.
Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки выделяют $53 миллиона в поддержку энергетической системы Украины. НАТО обсуждает возможность предоставления Украине ПВО Patriot - заявил генсек альянса Столтенберг. Между тем, российская пропагандистка Симонян уже забоялась Гааги, поэтому «нельзя допустить, чтобы россия проиграла».
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Падалко отметила, что Украина рассматривает вариант выдворения всех граждан России после деоккупации Крыма, а после выезда их дальнейшая возможность вернуться на остров будет решаться в соответствии с законодательством. Жителей Крыма, которых вынудили получить паспорт, такие намерения властей не касаются.
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.