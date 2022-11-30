Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар відверто розповіла, що б вона хотіла змінити у своєму житті, якби була така можливість.

"Єдине - я б не покинула фортепіано! Відходивши 8 років по 2 км в одну сторону в музичну школу, я її все ж таки закінчила. Першим талантом мене точно не назвати, але іспити склала успішно. Потім фортепіано «Одесса» стояло одиноко в гостьовій☹️ А коли м’язи пальців забули останній вальс Шопена, мені так захотілося грати. Це було вже після 25 років, а школу скінчила в 13", — зізнається Ольга Мартиновська.

І тепер, коли вона сидить у Києві без світла, то теж про це шкодує.

"Зараз я б хотіла в цій темряві, глобальній, масштабній сидіти за інструментом і виливати біль та радість нотами 🎹. Я б не покинула фортепіано. Все решту приймаю, все моє, таким має бути моє життя, моє найкраще життя. Беру все. Шо було, то було…Яскраве, красиве, багате, бідне, важке, болюче, незрозуміле… воно моє. І я люблю його жити, що б там не було♥️", — наголосила зірка "Мастер Шеф".

Шанувальники в коментарях підтримали Ольгу: "Ніколи не пізно згадати)", "Боже, як відгукнулось...", "Оля, яка Ви гарна! Дуже ніжні світлини ! ❤️Тримайтеся !".

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