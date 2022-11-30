В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар откровенно рассказала, что она хотела бы изменить в своей жизни, если бы была такая возможность.

"Единственное – я бы не покинула фортепиано! Отходив 8 лет по 2 км в одну сторону в музыкальную школу, я ее все же закончила. Первым талантом меня точно не назвать, но экзамены сдала успешно. Затем фортепиано «Одесса» стояло одиноко в гостевой☹️ А когда мышцы пальцев забыли последний вальс Шопена, мне так захотелось играть. Это было уже после 25 лет, а школу окончила в 13", - признается Ольга Мартыновская.

И теперь, когда она сидит в Киеве без света, тоже об этом жалеет.

"Сейчас я бы хотела в этой темноте, глобальной, масштабной сидеть за инструментом и изливать боль и радость нотами 🎹. Я бы не покинула фортепиано. Все остальное принимаю, все мое, такой должна быть моя жизнь, моя самая лучшая жизнь. Беру все. Что было, то было… Яркое, красивое, богатое, бедное, тяжелое, болезненное, непонятное… оно мое. И я люблю ее жить, что бы там ни было ♥️", — подчеркнула звезда «Мастер Шеф».

Поклонники в комментариях поддержали Ольгу: "Никогда не поздно вспомнить)", "Боже, как откликнулось...", "Оля, какая Вы красивая! Очень нежные фотографии! ❤️Держитесь!".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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