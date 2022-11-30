Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.

Останні тижні співачка провела в Пакистані, де дала серію концертів у Карачі та Лахорі, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона поділилася враженнями від цієї поїздки.

"Ось і завершилися мої двотижневі концерти в Пакистані. Сподіваюсь, уся наша робота буде на благо! Дуже хочу, щоб Пакистан якомога швидше оговтався після страшної повені🙏 Я вдячна моїй команді, які були поруч ці два тижні, допомагаючи Батьківщині мого чоловіка! А я нарешті обійму моїх донечок і знову в рідну Україну💛💙", — написала Камалія.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "Лук Вашого чоловіка-👍, а Ви, звісно, поза конкурсом!😍", "Чоловік Камаліі одягнений в укр стилі, а Камалія в пакистанському. Дуже прикольно і патріотично!", "Ви дуже гарні🙏".

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.