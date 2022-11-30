Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.

Последние недели певица провела в Пакистане, где дала серию концертов в Карачи и Лахоре, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа. В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась впечатлениями от поездки.

"Вот и завершились мои двухнедельные концерты в Пакистане. Надеюсь, вся наша работа будет во благо! Очень хочу, чтобы Пакистан как можно быстрее пришел в себя после страшного наводнения 🙏 Я благодарна моей команде, которые были рядом эти две недели, помогая Родине моего мужа! А я наконец-то обниму моих дочерей и снова в родную Украину 💛💙", — написала Камалия.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "Лук Вашего мужа-👍, а Вы, конечно, вне конкурса!😍", "Муж Камалии одет в укр стиле, а Камалия в пакистанском. Очень прикольно и патриотично!", "Вы очень хороши🙏".

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