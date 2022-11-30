У п'ятому випуску романтичного реаліті Холостяк узявся вивчати арабську кухню разом із Сашею, Катею та Юлею. Спочатку вони із зав'язаними очима купували спеції та продукти, а потім кожна дівчина готувала свою страву. Цього разу на своїй сторінці в Instagram підприємець відверто розповів, як усе пройшло.

"Побачення в Дубаї насправді було грою на довіру, на злагодженість командної роботи і на розуміння, наскільки ми добре одне одного відчуваємо. Вміння відчувати у стосунках – неймовірно важливо. Тільки так можна досягти гармонії. Якоїсь миті я справді відчув себе сліпим кошеням, яке повністю довіряється поводиру. З кожною з дівчат досвід був різним: з однією я відчував повний зв’язок, з іншою - я переживав про те, щоб випадково не знести полицю з помідорами чи наступити на ногу продавцеві", — пише Топольський.

Також Алекс наголосив на важливості довіри в стосунках, коли люди можуть ділитися один з одним потаємним, бути повністю самими собою.

"Однак, повне позбавлення контролю мені дуже сподобалося. З’явилося таке почуття вразливості, проте було приємно усвідомлювати той факт, що я в руках, яким довіряю. Я звик контролювати своє життя і те, що в ньому відбувається, тому бути керованим було особливо цікаво, це були нові емоції. Якоїсь миті я відчув себе героїнею з фільму «50 відтінків сірого», тільки в рибному супермаркеті (у той момент ще не вистачало Роксолани з її батогом з першої вечірки 😂)", — додав герой "Холостяка".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

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