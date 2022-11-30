В пятом выпуске романтического реалити Холостяк принялся изучать арабскую кухню вместе с Сашей, Катей и Юлей. Сначала они с завязанными глазами покупали специи и продукты, затем каждая девушка готовила свое блюдо. В этот раз на своей странице в Instagram предприниматель откровенно рассказал, как все прошло.

"Свидание в Дубае на самом деле было игрой на доверие, на слаженность командной работы и на понимание, насколько мы хорошо друг друга чувствуем. Умение чувствовать в отношениях – невероятно важно. Только так можно достичь гармонии. В какой-то момент я действительно почувствовал себя слепым котёнком, который полностью доверяется поводырю. С каждой из девушек опыт был разным: с одной я чувствовал полную связь, с другой - я переживал о том, чтобы случайно не снести полку с помидорами или наступить на ногу продавцу", - пишет Топольский.

Также Алекс отметил важность доверия в отношениях, когда люди могут делиться друг с другом сокровенным, быть полностью самими собой.

"Однако, полное лишение контроля мне очень понравилось. Появилось такое чувство уязвимости, однако было приятно отдавать себе отчет в том, что я в руках, которым доверяю. Я привык контролировать свою жизнь и то, что в ней происходит, поэтому быть управляемым было особенно интересно, это были новые эмоции. В какой-то момент я почувствовал себя героиней из фильма «50 оттенков серого», только в рыбном супермаркете (в тот момент еще не хватало Роксоланы с ее кнутом с первой вечеринки 😂)", — добавил герой «Холостяка».

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.