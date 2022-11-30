Популярна українська співачка та скандальна учасниця торішнього Національного відбору на "Євробачення" Аліна Паш, яка нещодавно презентувала нову пісню "Вірити", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала кілька незвичайних кадрів, поділилася особистим та підтримала українців напередодні зими.

На нових фотографіях Аліна відбита в темній кімнаті, вона тримає в руках свічник із свічками, що горять. Мабуть, це посилання на те, що в неї теж відключають світло і доводиться освітлювати будинок різними способами. Перед камерою артистка з'явилася у просторій білій сукні цікавого фасону, її волосся заплетене в кіски, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Паш написала: "Чи боїшся ти темряви? Я боялась довгий час. В дитинстві, аби побороти цей страх, прийшлось пропрацювати добряче, йдучи на зустріч темряві, дійшовши до істини, що перестаю боятись тільки тоді, коли починаю співати. Так, співати у темряві. Клятий ворог намагається позбавити Україну світла, тепла та води. Та зима рано чи пізно закінчиться, тому тримаємось купи, хто б де не був. Будемо опорою один для одного. Наші часи неминуче настануть. Поборемо всі страхи, бо маємо світло всередині Нас. І маєм пісню, яка не затихне".

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