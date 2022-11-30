Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі незвичайне фото, поділилася своїми думками та звернулася до шанувальників.

На новій фотографії Настя знята, мабуть, у своїй оселі, вона сидить за фортепіано і поклала руку на клавіші. Перед камерою вона з'явилася в білому платті незвичайного фасону з мереживними вставками, яке підкреслило фігуру та ноги. Волосся співачки розпущене та недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу та сумний вигляд.

У підписі до публікації Каменських написала: "Музика під час війни набула нових значень та стала тим острівцем, куди можна заховатися від зовнішнього світу. Я радію, що українці почали більше цінувати те, що вироблене з українською душею і тепер рідну мову ми чуємо частіше. Бо для мене це завжди була особлива насолода - співати українською та писати українські пісні. А сьогодні я відчуваю, що і слухачі розділяють ці почуття. А що для вас зараз музика? Які пісні стали підтримкою у такий час?".

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