Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила розповісти, якою має бути дівчина з обкладинки.

"Яка вона? 🔥 З ідеальною шкірою, мейком, зачіскою…

… а також із синцями під очима, розпатланим волоссям, зламаним нігтем, який ніяк не може відремонтувати, бо завжди немає часу. 🔥 Вона завжди на позитиві, працює, надихає інших, встигає все і навіть більше 😃… а також знесилена, в сльозах через хейт і осуд інтернет-людей.🔥 Їй все вдається! Вона впевнено крокує до своєї мрії, досягає поставлених цілей, не зупиняється на своєму шляху, її життя – казка, про яку мріють.… а також в черговий раз стукається у двері, які не відчиняються, і не одні...", — пише Ганна Трінчер.

Артистка наголосила, що за кожною дівчиною з обкладинки тягнеться історія помилок, провалів, знесилення та відсутності бажання будь-що робити, а вирішальним фактором успіху стає впевненість.

"Впевненість, що за помилкою прийде правильне рішення та безцінний досвід, впевненість, що після падіння вона встане і піде далі загартованою. Впевненість, що за черговим «ні», згодом буде «а чи є у вас час завітати до нас?». Впевненість у тому, що кожну ноту можна витягнути, треба тільки працювати, не жаліти себе, більше, сильніше, жорсткіше, без вихідних, без перерв на їжу, пахати, пахати і ще раз пахати", — пояснила співачка.

Зірці також потрібна впевненість, що одного разу вона вийде на сцену ідеальною.

"Впевненість, що навіть безповоротний провал веде тебе до нового рівня! І як тільки ти пройдеш цю перешкоду, вирішиш її з гідністю – тебе чекатимуть відкриті двері. Впевненість, що в тебе є СИЛА. І ти зможеш", — додала Ганна Трінчер.

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